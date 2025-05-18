قتل ثلاثة من الأمن والعام السوري وأصيب آخرون اليوم (الأحد) في انفجار استهدف مخفر شرطة مدينة الميادين بدير الزور، وبحسب وكالة الأنباء السورية «سانا» فإن الانفجار يرجح أنه سيارة مفخخة.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله: انفجار يعتقد أنه سيارة مفخخة استهدف مخفر الشرطة في مدينة الميادين، مضيفاً: هناك 3 قتلى وعدد من الجرحى في حصيلة أولية للانفجار.

وذكرت تقارير إعلامية إنه تم فرض حظر تجوال في الميادين بعد الحادث، ولم يتضح على الفور ملابسات الانفجار كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

يذكر أن محافظة دير الزور الغنية بحقول النفط كانت مقسمة سابقاً بين أطراف عدة، ويسيطر نظام الأسد ومرتزقة اجانب على المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات الذي يقسم المحافظة إلى شطرين، فيما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على المناطق الواقعة عند ضفافه الشرقية، غير أن الواقع تغيير بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي وإجراء مفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة الجديدة.

من جهة أخرى، أعلن المصرف السوري المركزي استكمال طباعة كميات من الأوراق النقدية بالتعاون مع شركة روسية متعاقد معها مسبقاً وفق المعايير المعتمدة، مشيراً إلى أن موضوع تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار جديد بالكامل لا يزال قيد الدراسة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»عن بيان المصرف قوله: حرصاً على الشفافية، وتوضيحاً لما يُتَداول عبر بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، نوضح أنه وفي إطار الخطط الرامية إلى تأمين احتياجات السوق من العملة الوطنية، تُستَكمل طباعة كميات من الأوراق النقدية لدى الشركة الروسية المتعاقد معها سابقاً، وفق المعايير المعتمدة، وبموجب اتفاقيات رسمية تضمن جودة الطباعة وسلامة الإجراءات المتّبعة.

وأضاف المصرف: في ما يتعلق بما يُنشَر حول تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار جديد بالكامل، فإننا نؤكد أن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل المصرف السوري المركزي، ويخضع لتقييمات دقيقة تشمل الجوانب الاقتصادية والفنية، ولن يُتخذ أي قرار بهذا الشأن قبل استكمال الدراسات المطلوبة وإجراءات إصدار القرارات اللازمة.

وأكد المصرف حرصه الدائم على متابعة التطورات الاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصبّ في مصلحة الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة في تداول الأخبار.