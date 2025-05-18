كشف مصدر من الوفد الأوكراني الحاضر مراسم تنصيب البابا ليو، بابا الفاتيكان، اليوم (الأحد)، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التقى مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو على هامش المراسم، اليوم.

وأوضح المصدر أن هذا هو أول لقاء بين زيلينسكي وفانس منذ المشادة الكلامية في اجتماع بالبيت الأبيض في فبراير الماضي حول مستقبل الحرب في أوكرانيا، مبيناً أن اللقاء استمر نحو نصف ساعة في مقر إقامة السفير الأمريكي بروما، وجرى بأجواء عادية.

وكان صحافيون من الفريق الصحافي التابع لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد ذكروا أن فانس ومعه وزير الخارجية ماركو روبيو، سيلتقيان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشاروا إلى أن الاجتماع يجري خلف أبواب مغلقة بمقر إقامة السفير الأمريكي في إيطاليا، وسيحضره أيضاً مدير مكتب زيلينسكي أندريه يرماك.

يذكر أن زيلينسكي التقى ترمب في البيت الأبيض في 28 فبراير، ووقعت مشادة كلامية بينهما، اتهم خلالها الرئيس الأمريكي ونائبه جيه دي فانس، زيلينسكي بالجحود وعدم الاحترام.

واضطر الوفد الأوكراني إلى مغادرة البيت الأبيض مبكراً بناء على طلب الإدارة الأمريكية، وذلك بعد أن فشلت المفاوضات الثنائية والتوقيع المخطط آنذاك على صفقة بشأن استخراج المعادن الأوكرانية.