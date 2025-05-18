أعلن المبعوث الأمريكي للرهائن آدم بولر، اليوم (الأحد)، أن مفاوضات غزة في الدوحة متقلبة، مؤكداً في تصريحات لشبكة «إي بي سي»، أن المبعوث للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يبذل جهوداً حثيثة لإنجاح المفاوضات في الدوحة.وقال بولر: أوضحنا لحركة حماس أنها إذا أرادت أن يتوقف القصف فعليها إطلاق سراح الرهائن، مهدداً باستخدام القوة لإعادة المحتجزين.ولفت إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي ستيفن ويتكوف كانا صارمين مع حماس بشأن الرهائن، وأن ذلك كان بأوامر من الرئيس دونالد ترمب.وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوفد الإسرائيلي يعمل على استنفاد كافة احتمالات التوصل لاتفاق بشأن غزة، مبيناً قبيل اجتماع للمجلس الوزاري المصغر، أن مفاوضات الدوحة تتطرق لمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وإلى مقترح شامل لإنهاء الحرب.وأشار إلى أن المقترح يشمل نفي قيادات حماس ونزع السلاح من قطاع غزة، لافتاً إلى أن فريق التفاوض في الدوحة يواصل العمل لاستنفاد كل فرصة لإبرام صفقة، سواء وفقاً لمقترح ويتكوف أو كجزء من إنهاء القتال، بما يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى، وإبعاد مقاتلي حماس، وتجريد القطاع من السلاح.وفي المقابل، أبدت حركة حماس استعدادها للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى لديها دفعة واحدة مقابل وقف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وإعادة إعمارها.