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وزيرا خارجيتي البلدين
وزيرا خارجيتي البلدين
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«عكاظ» (الرياض) okaz_online@

ناقش وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم (الأحد)، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية في الرياض على حسابها في «إكس»: إنه عقب الاستقبال، ترأس وزير الخارجية ونظيره التركي الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي التركي، وبحثا خلاله تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة.

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وأوضح البيان إنه في ختام الاجتماع جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية في الجمهورية التركية، وقعها من الجانب السعودي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومن الجانب التركي نائب وزير خارجية الجمهورية التركية الدكتور نوح يلماز.