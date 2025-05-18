عرضت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الأحد)، فيديو جديداً للحظة العثور على بقايا مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بعد مرور سنة على الحادثة المأساوية.

واستعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لأول مرة فيديو توضيحياً لحطام المروحية، التي سقطت وداخلها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية ومرافقوه، كما يظهر حطام المروحية بمنطقة الحادثة، وجهود فرق الإنقاذ في ظل الظروف الجوية الصعبة بمنطقة السقوط ولحظات اكتشاف الكارثة.

وتعرّضت مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي لحادثة في شهر مايو 2024، ما أدى إلى مقتله وجميع مرافقيه، عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد «قيز قلعة سي» في أذربيجان وهو في طريق العودة إلى تبريز، لكن لجنة التحقيق أكدت أن المروحية لم تتعرض لأي هجوم.

وكانت المروحية تقل الرئيس رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وممثل المرشد الإيراني الأعلى في محافظة أذربيجان الشرقية محمد علي آل‌ هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، إضافة للمرافقين وطاقم المروحية.