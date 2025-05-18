فيما ينتظر الإعلان عن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران، التي يرجح عقدها في روما، جدد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي التأكيد على أن بلاده تسعى لاتفاق عادل مع الولايات المتحدة، ورفع ملموس للعقوبات.وأعلن عقب لقاء نظيره العُماني بدر البوسعيدي على هامش «منتدى طهران للحوار»، اليوم (الأحد)، في طهران، أنه «تم تحديد الزمان والمكان للجولة القادمة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وسيُعلن عنها قريباً»، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية. وأضاف عراقجي أن طهران لم تتلقَّ أي رسالة مكتوبة أو عرضاً من الجانب الأمريكي.وشدد خلال كلمة أمام المنتدى على ضرورة رفع العقوبات التي تستهدف الشعب الإيراني بشكل مباشر. وأعلن أن طهران مستعدة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع أوروبا إذا ما رصدت إرادة حقيقية ونهجاً مستقلاً من قبل الدول الأوروبية.وقال إن بلاده «لم تسعَ يوماً إلى امتلاك سلاح نووي»، موضحا أنها ملتزمة بالمعاهدات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT).وأضاف أن طهران تتوقع من شركائها الغربيين احترام حقوقها النووية، وأن أي اتفاق جديد يجب أن يتضمن رفعاً كاملاً، حقيقياً وملموساً للعقوبات، لافتا إلى أن بلاده لا تزال ملتزمة بالحلول الدبلوماسية.فيما عبر وزير الخارجية العماني، خلال كلمة أمام المنتدى، عن تفاؤله بجدية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تحقيق السلام بالمنطقة.وشدد ترمب قبل يومين على أنه لا يمكن السماح لطهران بالحصول على سلاح نووي أبداً، ملوحاً بالخيار العسكري إذا فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق نووي جديد. إلا أنه لم يستبعد بشكل واضح السماح لها بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها.ومنذ 12 أبريل الماضي، عقد وفدان إيراني وأمريكي 4 جولات من المحادثات غير المباشرة عبر وساطة سلطنة عمان، وصفت نتائجها بالإيجابية.