أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحرير الجيش السوداني منطقة عطرون بصحراء شمال دارفور. وقال عبر منشور على حسابه الرسمي في «فيسبوك»، اليوم (الأحد)، إن العملية العسكرية كانت دقيقة ومنسقة بين القوة المشتركة والجيش السوداني، مؤكدا أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.وجدد مناوي التأكيد على أن «النصر بات وشيكاً، وسنحتفل في كل الطرقات، ونبشر شعبنا في دارفور بذلك».من جانبها، أعلنت غرفة طوارئ معسكر أبوشوك للنازحين في الفاشر، مقتل 14 في قصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع على سوق نيفاشا بالمعسكر.وكانت منظمة إنقاذ أفادت بمقتل ما لا يقل عن 14 فرداً من عائلة واحدة في غارة جوية على مخيم للنازحين في إقليم دارفور، ملقية باللوم على قوات الدعم السريع.وأضافت المنظمة التي تضم متطوعين في مجال الإغاثة، أن مخيم أبوشوك الذي يقع بالقرب من الفاشر تعرض لقصف مكثف من قبل قوات الدعم السريع، مساء الجمعة.بدورها، حذرت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية بالسودان كليمنتاين نكويتا سلامي من أن الوضع في مخيمي «أبوشوك وزمزم» للنازحين في شمال دارفور «كارثي»، مؤكدة أن المدنيين باتوا محاصرين. ودعت المسؤولة الأممية بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار وتهدئة إنسانية لإيصال المساعدات.وتمثل مدينة الفاشر أهمية إستراتيجية في الحرب بين الجيش والدعم السريع، إذ تعد المدينة الرئيسية الوحيدة بإقليم دارفور ذي المساحة الشاسعة التي لا تزال خارج سيطرة قوات الدعم السريع.