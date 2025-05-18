اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن السبيل الوحيد لإحراز تقدم في المحادثات الخاصة بحرب أوكرانيا يكمن في لقاء يجمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصياً. وقال إن «ترمب عرض علناً عقد لقاء فردي».وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا وأوكرانيا تسعيان إلى كسب الوقت عبر المحادثات، قال روبيو في مقابلة مع شبكة «سي بي أس»، اليوم (الأحد)، «هل يتلاعبون بنا؟.. هذا ما نحاول اكتشافه». وأضاف: نسعى إلى تحقيق السلام وإنهاء حرب دموية ومكلفة ومدمرة للغاية.. لذا نحتاج بعض الصبر. وأفاد روبيو بأنه «ليس هناك وقت نضيعه.. فالكثير من الأمور الأخرى التي تحدث في العالم يجب أن ننتبه إليها أيضاً»، وفق تعبيره.وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أمس اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، للاطلاع على آخر مستجدات المحادثات، مؤكداً أنها «لم تكن مضيعة للوقت».وكان ترمب أعلن أمس السبت أنه سيتصل بالرئيس بوتين الإثنين، ثم بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وأوفدت موسكو وكييف ممثلين عنهما إلى إسطنبول يوم الجمعة الماضي لإجراء مفاوضات هي الأولى منذ نحو 3 سنوات، بعدما عرض زيلينسكي الاجتماع مباشرة مع بوتين، إلا أن الرئيس الروسي رفض المقترح الأوكراني، وأرسل بدلاً من ذلك وفداً دبلوماسيا. وأسفرت جولة المحادثات عن اتفاق بين الوفدين على تبادل نحو 1,000أسير بينهما.