كشفت صحيفة «هآرتس» أن 35 جندياً إسرائيلياً انتحروا منذ بداية الحرب على قطاع غزة حتى نهاية 2024، بارتفاع ملحوظ في عدد حالات الانتحار عن آخر إعلان بهذا الشأن لإذاعة جيش الاحتلال في مطلع يناير 2025.ونقلت عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش الإسرائيلي يرفض الكشف عن أعداد الجنود الذين انتحروا خلال العام الحالي، لكن مصادر أخرى أكدت أن 7 جنود انتحروا منذ مطلع هذا العام، بسبب استمرار الحرب. وأفادت بأن الجيش الإسرائيلي دفن منذ بدء الحرب جنوداً كثراً بسبب الانتحار دون جنائز عسكرية أو إعلان.وكانت إذاعة جيش الاحتلال أعلنت في مطلع يناير 2025 أن 28 جندياً إسرائيلياً انتحروا منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بينهم 16 من جنود الاحتياط.وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي يجند في الاحتياط مصابين بصدمات وأمراض نفسية حتى وهم يخضعون للعلاج، كما أنه يجند جنوداً سُرِّحوا من الخدمة بسبب إصابتهم بأمراض نفسية.وأوضحت الصحيفة أن جيش الاحتلال يجند مصابين بأمراض نفسية للقتال في صفوف الاحتياط بسبب نقص عدد الجنود، ولفتت إلى أن عدد الجنود الذين يتلقون العلاج من أمراض نفسية منذ بدء الحرب يتجاوز 9 آلاف.من جانبه، أفصح قائد عسكري بأنهم يضطرون لتجنيد أشخاص ليسوا بحالة نفسية طبيعية بسبب عدم التزام جنود الجيش الإسرائيلي بالقتال، مؤكداً أنهم يخشون التدقيق في حالة المصابين بأمراض نفسية كي لا يبقى الجيش من دون جنود، على حد تعبيره.وأضاف أن الآلاف من جنود الاحتياط في غزة توجهوا للجيش بسبب إصابتهم بأمراض نفسية، وأنه يتم تجنيدهم رغم التأكد من أن ظروفهم النفسية غير طبيعية، وقال: «نقاتل بما يتوفر».ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في نوفمبر الماضي عن مكتب إعادة الإدماج التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن نحو 5200 جندي أو 43% من الجرحى الذين يتم استقبالهم في مراكز إعادة التأهيل يعانون من الإجهاد اللاحق للصدمة، وتوقعت علاج نحو 100 ألف شخص، نصفهم على الأقل يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، بحلول عام 2030.ووفقاً لتقديرات مختلفة في جيش الاحتلال، فإن نحو 15% من المقاتلين النظاميين الذين غادروا غزة وتم علاجهم عقلياً لم يتمكنوا من العودة إلى القتال بسبب الصعوبات التي يواجهونها.