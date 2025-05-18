بعد نحو 7 أشهر على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس يحيى السنوار، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الأحد)، أن جميع المؤشرات تؤكد مقتل قائد لواء خان يونس محمد السنوار. وتحدثت مصادر مطلعة عن العثور على جثة شقيق يحيى السنوار، و10 من مساعديه، داخل نفق في خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت بأنه تم التأكد من مقتل محمد السنوار، الذي يتزعم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بغارات إسرائيلية قبل أيام على محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس. وأكدت المصادر مقتل قائد لواء رفح محمد شبانة في الغارات الإسرائيلية أيضاً مع السنوار.وبثت قوات الاحتلال ما قالت إنه مشاهد للحظة استهداف شقيق يحيى السنوار في جنوب القطاع بغارة على مخبأ تحت المستشفى.وأظهر الفيديو، الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية الأربعاء الماضي، لحظة ضرب «المخبأ تحت مستشفى غزة الأوروبي» لتشتعل النيران في مكان الهجوم.وأكدت مصادر محلية مقتل زكريا السنوار الشقيق الثاني ليحيى السنوار، وهو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة الإسلامية بغزة، برفقة أبنائه. وأوضحت أنه قتل في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيمته في النصيرات أمس (السبت).يذكر أن محمد السنوار أصبح قائداً للجناح العسكري لحماس بعدما قتلت إسرائيل شقيقه (في أكتوبر 2024)، ومحمد الضيف (في يوليو 2024)، اللذين تعتبرهما العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر 2023.