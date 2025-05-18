فيما يواصل الجيش السوداني التقدم على عدد من محاور القتال، أعلنت الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان غرب السودان حالة الطوارئ العامة والتعبئة والاستنفار في مناطق الولاية.ودعا رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان يوسف عليان، اليوم (الأحد)، الإدارة الأهلية والقطاعات الحيوية إلى ضرورة إسناد قوات الدعم السريع في المحاور المتقدمة.وطلب من الأجهزة الأمنية مصادرة سيارات الدفع الرباعي القتالية المتواجدة بعيداً عن مناطق العمليات العسكرية والدفع بها إلى مناطق الاشتباكات.وجاءت هذه التطورات على خلفية استعادة قوات الجيش والقوات المساندة لها مدينة الخوي الإستراتيجية في غرب كردفان، وعزمها التوجه إلى مدينة النهود التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية.وكانت قوات الدعم السريع، التي يرأسها محمد حمدان دقلو، دخلت مدينة الفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان، في يونيو من العام الماضي، وسيطرت على ولاية شمال كردفان، متموضعة في مناطق محدودة، أهمها منطقة أم روابة، في الوقت الذي لا تزال ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادوقلي تحت سيطرة قوات الجيش السوداني.وتسببت الحرب المستعرة في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين قوات الجيش والدعم السريع في كارثة إنسانية كبيرة، وأودت بحياة عشرات الآلاف من القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة من السودان في المجاعة، وفق تقديرات أممية.