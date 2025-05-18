قال عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي، إن المملكة العربية السعودية والهند هما البلدان الأكثر حيوية وأهمية بالنسبة إلى المصالح الأمريكية خلال العقد القادم، خصوصاً في ظل التنافس الجيوبوليتيكي الحامي ضد المنافسين الغربيين. وقال النائب الجمهوري مايك لولر (عن ولاية نيويورك): «إذا نظرت إلى التهديدات المتمثلة في الصين، وإيران، وروسيا، وكوريا الشمالية، والتحالفات غير المقدسة التي أنشأتها تلك القوى، فستكتشف أن السعودية والهند هما الأكثر حيوية للأمن القومي الأمريكي». وزاد: «السعودية والهند ذاتا أهمية حاسمة حين يتعلق الأمر بإحلال السلام ونشر الازدهار في العالم». ويعد لولر أحد أقوى الأصوات الجمهورية في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي. واعتبرت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، أن تصريحات لولر تنمّ عن توجه الحزب الجمهوري الأمريكي للتقارب مع القوى الصاعدة في الشرق الأوسط والمحيطين الهندي والهادي، لتكون المملكة العربية السعودية والهند حاجزاً لحماية الولايات المتحدة من التعاون المتنامي بين الصين، وروسيا، وإيران، وكوريا الشمالية. وقال لولر: «إذا أردت الاستقرار فأنت بحاجة إلى علاقات أوثق مع بعض شركائنا». وزاد: «تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية والهند سيؤدي إلى تقوية العلاقات العسكرية معهما. وهو أمر بالغ الأهمية». ويرأس لولر اللجنة الفرعية بشأن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.