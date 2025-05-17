أعلنت الشرطة البريطانية اليوم (السبت) القبض على شخص ثانٍ للاشتباه في صلته بسلسلة هجمات حرق عمد مرتبطة بعقارات يملكها رئيس الوزراء كير ستارمر.

وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 26 عاماً في مطار لوتون شمالي لندن للاشتباه في تآمره لإشعال حريق بقصد تعريض الحياة للخطر، وذلك بعدما مثل أمس الأوكراني رومان لافرينوفيتش (21 عاماً)، أمام محكمة وستمنستر الجزئية ووجهت له ثلاث تهم بالحرق العمد بقصد تعريض حياة الآخرين للخطر، على خلفية الحرائق الثلاث التي وقعت الأسبوع الماضي.واستهدف الهجوم الأول سيارة كان يملكها ستارمر سابقاً وأُضرمت فيها النيران قرب منزله العائلي، وقد امتلكت عائلته هذه السيارة لسنوات وباعها لاحقاً لأحد الجيران بعد فوزه في الانتخابات، فيما الثاني طال باب شقة كان قد اشتراها مع شريكته السابقة في تسعينات القرن الماضي، وباعها في 1997، ولا يزال اسمه مرتبطاً بسجلات ملكية العقار، أما الهجوم الثالث فاستهدف منزل العائلة الذي انتقل منه ستارمر إلى «داونينغ ستريت» بعد الانتخابات، وتسكنه الآن شقيقة زوجته، وقد تعرض المدخل لأضرار بالغة دون وقوع إصابات.حتى الآن لم تكشف جنسية المتهم، والتحقيقات لا تستبعد تورط دولة معادية أو دوافع شخصية، لكن الشرطة أعلنت القبض على لافرينوفيتش في اليوم التالي على خلفية الحريق والحادثين الآخرين، هما حريق عند مدخل مبنى سكني في إزلنجتون القريبة، وآخر يتعلق بسيارة تويوتا راف 4 في كينتيش تاون، وكلاهما وقع في يومين منفصلين لكن الشهود أكدوا أن السيارة وكلا العقارين مرتبطة بستارمر.وقالت الشرطة إن شرطة مكافحة الإرهاب قادت التحقيق نظراً لارتباطه بشخصية عامة كبيرة.