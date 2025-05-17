أعلنت الشرطة في فنلندا اليوم (السبت) مصرع ما لا يقل عن خمسة أشخاص جراء اصطدام مروحيّتين، موضحة أن العمل لا يزال جارياً لتحديد العدد الدقيق للضحايا وهويات الركّاب.

وأقلعت الطائرتان من إستونيا وكانتا تقلّان رجال أعمال، وبحسب وسائل إعلام فنلندية فإنه كان في الطائرة الأولى ثلاثة أشخاص، فيما تقل الثانية شخصين، والتقت الطائرتان غرب هلسنكي قرابة منتصف اليوم.

ونقلت صحيفة «إلتاليهتي» الفنلندية عن شاهد العيان أنتي ماريانين قوله إنّه رأى إحدى المروحيّتين تصطدم بالأخرى، مبيناً إن إحداهما سقطت كالحجر بينما سقطت الثانية ببطء أكثر.

ونقلت وسائل الإعلام عن الشرطة قولها إن المروحيتين كانتا في طريقهما إلى مركز للطيران في مدينة «كومو»، للمشاركة في فعالية جوية.

ورغم أن السلطات لم تعلن رسمياً المسؤول عن الحادث وأسبابه وهوية الركاب والطيارين إلا أن وسائل إعلام قالت إن السلطات تعرفت على هوية الطيارين ولا تزال هويات الركاب قيد التحقيق، فيما ذكرت صحيفة إستونية، أن الركاب كانوا رجال أعمال من إستونيا، وأن وزارة الخارجية الإستونية أكدت مصرعهم.