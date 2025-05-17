أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (السبت)، أنه سيتحدث هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح (الاثنين) القادم، بشأن وقف حمام الدم، وذلك في إطار المساعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وكتب ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: سأتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاشرة من صباح الاثنين، وسيكون موضوع المكالمة هو وقف حمام الدم، الذي يقتل في المتوسط 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعياً، مضيفاً: سأتحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدها، وبعدها سأتحدث مع عدة قادة من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعرب ترمب عن أمله في أن يكون «يوماً مثمراً»، وأن يتم التوصل إلى وقف للنار، وأن تنتهي هذه الحرب العنيفة للغاية، الحرب التي لم يكن يجب أن تحدث.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت إن الوزير ماركو روبيو تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وأكد دعوة الرئيس ترمب لوقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للعنف.

وكتب روبيو على منصة «إكس»، أكرر رسالة ترمب بضرورة توقف الموت والدمار، مشدداً بالقول: قدمت الولايات المتحدة خطة سلام قوية، ونرحّب باتفاق تبادل أسرى الحرب الذي تم التوصل إليه في إسطنبول، دعونا لا نُفوّت هذه الفرصة الكبيرة، لقد حان وقت إنهاء هذه الحرب.

واشترط المفاوضون الروس على كييف، خلال المحادثات التي استقبلتها إسطنبول، سحب جميع قواتها من المناطق الأوكرانية الأربع التي انضمت إلى الاتحاد الروسي، قبل الموافقة على وقف إطلاق النار، وبحسب ما ذكر مسؤول أوكراني مطلع على المحادثات فإن المحادثات بين مسؤولين روس وأوكرانيين استغرقت ساعة وأربعين دقيقة، وأفضت إلى اتفاق لتبادل ألف أسير حرب من كل جانب، دون تحديد موعد لذلك.

وذكر المصدر الأوكراني إن مفاوضي موسكو طالبوا بانسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون ولوجانسك في أوكرانيا، على أن يطبق وقف إطلاق النار بعد ذلك، مشيراً إلى أن هذا الطلب وغيرها تتجاوز شروط مسودة اتفاق السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الشهر الماضي بعد مشاورات مع موسكو.