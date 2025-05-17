كشفت وسائل إعلام أفغانية اليوم (السبت) عن مقتل قائد حدودي من حركة طالبان في اشتباك مع حرس الحدود الباكستاني بإقليم باكتيكا.

ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء عن ما وصفتها بالمصادر المحلية أن القتيل هو صبغة الله متين الذي كان يشغل منصب رئيس اللوجستيات في اللواء الرابع لفيلق المنصوري التابع لطالبان، مبينة أن الاشتباك أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي طالبان، أحدهما قائد حدودي لدى الحركة، وخمسة جنود باكستانيين، وإصابة أربعة عناصر آخرين من طالبان.وأشارت إلى أن السبب الدقيق للمواجهة لا يزال غير واضح، حيث لم يعلق مسؤولون من طالبان ولا باكستان بشكل علني على الحادث.وشهدت العلاقات بين أفغانستان وباكستان أخيراً تدهوراً غير مسبوق ينذر بتصعيد قد يهدد استقرار المنطقة، وذلك مع بروز مؤشرات جديدة تضع العلاقات على حافة الهاوية واستمرار إغلاق معبر طورخم، الشريان الاقتصادي الرئيس بين البلدين الذي تسبب بأزمة إنسانية واقتصادية.