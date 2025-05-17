ضربت أعاصير مدمرة ولايتي كنتاكي وميسوري (وسط الولايات المتحدة)، مما أدى إلى مصرع 21 شخصاً على الأقل وأضرار مادية واسعة، بحسب بيان السلطات المحلية اليوم (السبت).

وقال حاكم ولاية كنتاكي: إن ما لا يقل عن 14 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة العواصف التي اجتاحت الولاية ليل (الجمعة)، موضحاً أن عدد القتلى مرشح للارتفاع مع ورود مزيد من المعلومات، وطالب بالدعاء لجميع العائلات المتضررة.

وتركزت الخسائر على جنوب شرقي كنتاكي التي توفي فيها 9 أشخاص على الأقل، وفي مقاطعة لوريل بعد أن ضرب إعصار المنطقة وتسبب في انهيار مبانٍ وانقلاب سيارات على الطريق السريع «آي-75».

وأوضح مكتب المأمور أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين بين الأنقاض، كما تم إنشاء ملجأ طارئ في مدرسة ثانوية محلية، وفي ولاية ميسوري، سُجلت 7 وفيات على الأقل، بينها 5 في مدينة سانت لويس، حيث تسببت الأعاصير في أضرار جسيمة شملت تدمير أكثر من 5 آلاف منزل وانهيار مبانٍ.

وقالت عمدة سانت لويس: المدينة في حداد الليلة، والخسائر في الأرواح مروعة وكذلك الدمار، كما أعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررا.

في غضون ذلك، أكدت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصاراً ضرب منطقة سانت لويس بعد ظهر (الجمعة)، وصلت سرعة الرياح فيه إلى نحو 100 ميل في الساعة، مما تسبب في أضرار جسيمة امتدت إلى منطقة «فورست بارك» التاريخية.

ونقلت مستشفيات المدينة ما بين 50 إلى 60 شخصاً أصيبوا في العاصفة، بينهم 15 طفلاً، وفقاً للسلطات الصحية المحلية، وفي مقاطعة سكوت جنوبي ميسوري، لقي شخصان آخران مصرعهما وأصيب عدد من الأشخاص، بحسب ما أفاد به الشريف ديريك ويتلي، الذي أشار إلى أن الإعصار دمر منازل بالكامل وغيّر ملامح المنطقة.

وذكر مركز التنبؤ بالعواصف بأن خطر العواصف الرعدية الشديدة لا يزال قائماً، لا سيما في السهول الجنوبية وشمال تكساس، حيث من المتوقع سقوط برد كبير ورياح مدمرة وأعاصير إضافية، وبحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن الأعاصير قد تسببت في مقتل 54 شخصاً في الولايات المتحدة عام 2024، بينما يهدد الطقس القاسي بمواصلة ضرب البلاد حتى مطلع الأسبوع القادم.