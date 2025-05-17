أشاد وزير الخارجية الروسي سرجي لافروف بالدور الإيجابي للولايات المتحدة الذي أسهم في قبول كييف اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استئناف مفاوضات إسطنبول، موضحاً أنه ناقش مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي اليوم (السبت) نتائج المفاوضات التي انعقدت أمس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «بمبادرة من الجانب الأمريكي جرت اليوم محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو»، مبينة إن الوزيرين تبادلا الآراء حول نتائج المفاوضات الروسية الأوكرانية التي عقدت أمس في إسطنبول.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن روبيو رحب بالاتفاقيات المتعلقة بتبادل أسرى الحرب، وإعداد كل جانب لرؤيته للظروف اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وأكد استعداد واشنطن لمواصلة المساعدة في البحث عن تسوية.

ونقل البيان عن لافروف قوله: موسكو مستعدة لمواصلة العمل مع الزملاء الأمريكيين في هذا السياق، مؤكدة إن المحادثة تطرقت لبعض القضايا الدولية والإقليمية الأخرى، وتبادل الطرفان الآراء حول استمرار الاتصالات الروسية الأمريكية.

وكان وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف قد قال أمس إن بلاده ترى أن الخطوة التالية بعد مفاوضات إسطنبول الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا يجب أن تكون عقد اجتماع على مستوى القادة، مشير إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان يتطلع إلى عقد لقاءات رفيعة المستوى خلال هذه الجولة من المفاوضات.

وقال عمروف: أعتقد أن خطوتنا التالية ستكون تنظيم لقاءات على مستوى القادة، وهذا هو ما نعمل عليه حالياً، مضيفاً: نحن نمتلك القوة والقدرة على مواصلة القتال، لكن في نهاية المطاف يجب إنهاء هذه الحرب.