فيما أعلن جيش الاحتلال توسيع حرب الإبادة على غزة، أفصحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مراحل العملية العسكرية التي بدأت أولى مراحلها صباح، اليوم (السبت) بشن ضربات واسعة على قطاع المدمر.وبدأت قوات الاحتلال شن ضربات واسعة ضمن حملة «عربات غدعون» بهدف «تحقيق أهداف الحرب بما فيها تحرير المختطفين وهزيمة حركة حماس.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن العملية تهدف إلى احتلال كامل غزة، مرجحة أن تستمر العملية أشهراً عدة، وتتضمن الإخلاء الكامل لسكان قطاع غزة من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق جنوب القطاع، وأكدت أن جيش الاحتلال سيبقى في أي منطقة يحتلها.وبحسب الصحيفة، فإن العملية تتضمن ثلاث مراحل، الأولى بدأت فعليّاً وتم تنفيذها من خلال توسيع الحرب. فيما لاتزال المرحلة الثانية في طور التحضير من خلال عمليات جوية بالتزامن مع عمليات برية، فضلاً عن العمل على نقل معظم السكان المدنيين في قطاع غزة إلى الملاجئ الآمنة في منطقة رفح. وتعتمد المرحلة الثالثة على دخول قوات عسكرية براً لاحتلال أجزاء واسعة من غزة بشكل تدريجي، والإعداد لوجود عسكري طويل الأمد في القطاع.وذكرت الصحيفة أن جيش الاحتلال يعتزم السيطرة التدريجية على قطاع غزة أشهراً عدة بهدف القضاء على حماس، وهدم الأنفاق بشكل كامل.وتلقى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط إخطارات من قادتهم وطُلب منهم الاستعداد لذلك.وتحمل عملية «عربات غدعون» دلالات دينية وتاريخية وعسكرية، إذ سبق أن أطلقت إسرائيل على إحدى عملياتها في نكبة 1948 اسم «عملية غدعون»، واستهدفت السيطرة على منطقة بيسان الفلسطينية وطرد سكانها. وكثّف جيش الاحتلال خلال الأيام الخمسة الماضية وتيرة الإبادة الجماعية في غزة، وارتكبت عشرات المجازر.