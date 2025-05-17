كشف الرئيس التركي رجب أردوغان أن أنقرة تجري محادثات مع بغداد وأربيل بشأن كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم، عقب قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه والتخلي عن سلاحه الأسبوع الماضي.وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودته من ألبانيا: «نجري محادثات مع دول الجوار بشأن كيفية تسليم أسلحة الإرهابيين خارج حدودنا، هناك خطط بشأن مشاركة إدارتي بغداد وأربيل في هذه العملية».وكان الرئيس التركي قال قبل عدة أيام إن بلاده دخلت مرحلة جديدة مع إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح.وفي كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان أضاف أن السياسيين سيبدؤون مناقشات بشأن القضايا العالقة بمجرد وفاء حزب العمال الكردستاني بوعده بإلقاء سلاحه وحل نفسه. وشدد أردوغان على أهمية أن تتخذ فروع حزب العمال الكردستاني في سورية وأوروبا قرارات مماثلة لقرار الحزب حل نفسه.وكان أعضاء في حزب العمال الكردستاني وقادة أتراك أعلنوا الاثنين الماضي أن الجماعة قررت حل نفسها وإنهاء الصراع المسلح الذي خاضته ضد تركيا لأكثر من 4 عقود.وانطلقت العملية التي أفضت إلى إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه والتخلي عن العمل المسلح بمبادرة تقدم بها زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي.وكان الحزب الكردستاني، الذي تتحصن قيادته في جبال شمال العراق، رد بالإيجاب على دعوة زعيمه عبد الله أوجلان إلى حل الحركة ووضع حد لـ40 عاماً من القتال ضد سلطات أنقرة أودت بما لا يقل عن 40 ألف شخص.