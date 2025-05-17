قُتل 5 أشخاص في إعصار شديد تعرضت له مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية أمس (الجمعة). وأفاد مسؤولون بأن الإعصار ألحق أضراراً بنحو 5 آلاف عقار، وأطاح بأسطح المنازل، وأسقط أعمدة كهرباء، واجتاح طريقاً رئيسياً خلال ساعات الذروة.وقالت رئيسة بلدية سانت لويس كارا سبنسر، التي أدت اليمين قبل شهر، للصحفيين: «مدينتنا في حالة حزن الليلة، الأمر مروع حقاً في ما يتعلق بالخسائر في الأرواح والدمار». وفيما لم يتم إحصاء عدد المصابين حتى الآن، قال المسؤولون إنهم ما زالوا يجمعون المعلومات من عدة مستشفيات نُقل إليها المصابون.وفرضت المدينة حظراً للتجوال من الساعة 9 مساء حتى 11 صباحاً في منطقتين تعرضتا لمعظم الضرر، لمنع وقوع إصابات جراء الحطام، والحد من عمليات النهب المحتملة.من جانبه، أعلن رئيس دائرة الإطفاء دينيس جينكرسون نشر نحو 500 من فرق الإغاثة، بما في ذلك 17 فريق بحث. وأضاف أن الدلائل الأولية تشير إلى أن عدد المصابين صغير نسبياً بالنظر إلى إجمالي الأضرار.وتحدثت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية عن وصول ما لا يقل عن 6 أعاصير إلى ميزوري وإلينوي المجاورة، إضافة إلى أحوال جوية قاسية أخرى امتدت حتى ساحل الأطلسي، بما في ذلك إعصار آخر في نيوجيرزي.