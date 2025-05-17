طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة المنكوب، وشدد أبو مازن، خلال كلمته أمام القمة العربية المنعقدة اليوم السبت في بغداد، على ضرورة تخلي حركة حماس عن سلاحها وعن حكم غزة. وحذّر عباس من أن «القضية الفلسطينية تواجه مخاطر وجودية»، مضيفاً أن جرائم الإبادة في غزة والاستيطان في الضفة مشروع استعماري. وقال: «يجب أن تتخلى حماس عن السيطرة على غزة وأن تسلّم سلاحها للسلطة» الفلسطينية، داعياً أيضاً للإفراج عن جميع الأسرى ولوقف دائم للنار في غزة. وشدد على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في غزة، مضيفاً أن «على حماس وجميع الفصائل تسليم سلاحها». وأعلن استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام القادم، قائلاً: «ماضون في عملية إصلاح مؤسسات الدولة».من جانبه، أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، دعم إعادة إعمار غزة بمبلغ 20 مليون دولار ومثلها للبنان. وقال السوداني: دعونا وما زلنا ندعو إلى عمل عربي جاد ومسؤول لإنقاذ غزة وإعادة تفعيل دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القطاع والضفة الغربية.