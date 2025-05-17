تقود بريطانيا والولايات المتحدة حراكاً دبلوماسياً لضمان استمرار وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في ختام زيارة لإسلام آباد، اليوم (السبت)، «سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لضمان التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإجراء الحوار والعمل مع باكستان والهند على كيفية التوصل إلى تدابير بناء الثقة بين الجانبين».ورداً على سؤال عن تعليق الهند معاهدة مياه نهر السند ما يهدد بالضغط على إمدادات المياه لباكستان، أكد لامي أن بلاده تحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة.وأعلنت باكستان أن بريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى دول أخرى، اضطلعت بدور رئيسي في تهدئة القتال، لكن الكثير من الدبلوماسيين يعتقدون أن وقف إطلاق النار لا يزال هشاً.والتقى لامي أمس الجمعة نظيره الباكستاني إسحاق دار في إسلام آباد حيث ناقشا وقف إطلاق النار. ودعت إسلام آباد إلى التأكد من التزام الهند بخفض التصعيد مؤكدة التزامها بذلك، لكنها قالت إنه لن يكون لديها خيار إلا الرد إذا استأنفت الهند عملياتها العدائية. وتبادلت الجارتان النوويتان، الخميس، الاتهامات بسوء إدارة الترسانة النووية.وكان وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ اعتبر أنه «يجب وضع الترسانة النووية الباكستانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية».وردت باكستان، من جهتها، عبر بيان لوزارة الخارجية جاء فيه «إذا ما كان هناك داع للقلق بالنسبة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأسرة الدولية، فإنه بشأن عمليات السرقة المتكررة والحوادث المرتبطة بالاتجار بمواد نووية وإشعاعية في الهند».واتفقت الهند وباكستان في العاشر من شهر مايو الجاري على وقف إطلاق النار بعد أسوأ قتال بينهما منذ نحو 3 عقود، الذي أعقب هجوماً دموياً على سياح اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالضلوع فيه، بينما نفت باكستان ذلك.