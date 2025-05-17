طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نظيره الأمريكي دونالد ترمب ببذل كل ما يلزم من جهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وجدد السيسي في كلمته أمام القمة العربية، المنعقدة في بغداد، اليوم (السبت)، تأكيد أن إقامة دولة فلسطينية السبيل الأوحد للخروج من دوامة العنف، معلناً أنه يواصل بذل الجهود مع قطر وأمريكا لوقف النار في غزة.ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يصمد أمام العدوان الإسرائيلي المتجدد، متهماً إسرائيل بأنها تعمل على تحويل قطاع غزة لمكان غير قابل للعيش، وأن آلة الحرب الإسرائيلية دمرت كل شيء في غزة. وأكد الرئيس المصري أن الفلسطينيين يواجهون جرائم ممنهجة وممارسات وحشية لإنهاء وجودهم بغزة.وأعلن السيسي أن مصر تعتزم تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال في وقت سابق إن الرئيس السيسي سيلقي كلمة مصر أمام القادة العرب، يستعرض خلالها رؤية مصر تجاه أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي واستعادة الاستقرار الإقليمي.وانطلقت القمة العربية الـ 34 اليوم السبت في بغداد التي تستضيف هذا الحدث للمرة الرابعة في تاريخها تحت شعار «بغداد السلام تحتضن قضايا العرب».