حسم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجدل بشأن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مؤكداً أن هذا اللقاء ممكن فقط إذا تم التوصل إلى اتفاقيات معينة من قبل وفدي الدولتين في إطار مفاوضات إسطنبول.وقال بيسكوف في تصريح له اليوم (السبت): «إن مثل هذا الاجتماع يتوقف على نتيجة عمل وفدي الجانبين، إذا تم التوصل إلى اتفاقات معينة من قبل هذين الوفدين، نحن نعتبر ذلك ممكناً».من جهته، اعتبر مبعوث الاستثمار الروسي كيريل دميترييف أن المحادثات الروسية الأوكرانية التي عقدت في إسطنبول أسفرت عن نتائج جيدة، مرجحاً احتمالات نجاح خيارات وقف إطلاق النار في أوكرانيا.وقال إن النتائج الجيدة تتمثل في 3 نقاط، تشمل: أكبر عملية لتبادل الأسرى، خيارات لوقف النار قد تؤتي ثمارها، وتفهماً للمواقف واستمرار الحوار بين موسكو وكييف.وأسفرت المباحثات عن تفاهماتٍ لإطلاقِ سراح الأسرى ووقفِ النار واستمرار الحوار.واختتمت في إسطنبول أول اجتماعات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذُ 3 سنوات، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.وقال مسؤولٌ أوكراني لوكالة «فرانس برس» إن الوفد الروسي قدَّم مطالب غير مقبولة تتجاوز ما تمّ بحثُه قبل الاجتماع، ومن ضمنِها التخلي عن مزيدٍ من الأراضي، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. فيما أعلن رئيس الوفد الروسي أنه تم الاتفاقُ على عمليةٍ واسعةٍ لتبادل الأسرى.في غضون ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليل الجمعة، أن أوكرانيا تتوقع رداً في الساعات القادمة على المطالب المرسلة إلى روسيا.وقال ماكرون بعد انتهاء اجتماع للقادة الأوروبيين في العاصمة الألبانية تيرانا: «بعد ذلك، ستكون لدينا فرصة مجدداً لتبادل وجهات النظر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب».وكان ماكرون قال إنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريك ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك تحدثوا هاتفياً بعد ظهر الجمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وقال ماكرون: «من الواضح أن اقتراح وقف إطلاق النار غير المشروط هو حالياً المبادرة الملموسة الوحيدة على الطاولة». وأضاف أنه في حالة عدم وجود رد إيجابي من موسكو، فإنه يجري إعداد المزيد من العقوبات بالتنسيق مع الولايات المتحدة.