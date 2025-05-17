أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد القمة الروسية-العربية الأولى في 15 أكتوبر القادم. ودعا جميع قادة دول جامعة الدول العربية إلى المشاركة فيها.وقال بوتين بمناسبة انطلاق القمة الـ34 لجامعة الدول العربية اليوم (السبت) وفقاً للبرقية التي نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين: «نعتزم مواصلة تطوير الحوار البناء مع جامعة الدول العربية، والعلاقات الودية مع جميع أعضائها. وفي هذا الصدد، أدعو جميع قادة دول جامعتكم، والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى المشاركة في القمة الروسية-العربية الأولى، التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر».وأضاف أن القمة الروسية-العربية في أكتوبر ستسهم في زيادة تعزيز التعاون متعدد الأوجه، ذي المنفعة المتبادلة للدول، وستساعد في ضمان السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وبحسب وكالة «تاس» للأنباء، قال الرئيس الروسي: «إن روسيا تدعم الجهود السياسية والدبلوماسية للدول العربية لحل النزاعات في المنطقة». ولفت إلى أن القضايا المتنازع عليها في الشرق الأوسط ينبغي تسويتها مع احترام سيادة وسلامة أراضي الدول.وخاطب بوتين الزعماء العرب المشاركين في القمة العربية التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد بقوله: «إن اجتماعكم يجري في وقت صعب للغاية. أدى تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، إلى زيادة حادة في التوتر، ما أدى إلى تفاقم العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المجاورة، وفي الشرق الأوسط ككل. في مثل هذا الوضع، أصبح دور جامعة الدول العربية كآلية فعالة للحوار والتفاعل متعدد الأطراف مطلوباً بشكل خاص».وأضافت البرقية أن روسيا تدعم باستمرار الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي تبذلها الدول العربية، سواء في إطار الجامعة أو في أشكال أخرى، لتسوية التناقضات القائمة في المنطقة.