أوقفت الأجهزة الأمنية البريطانية 8 رجال، من بينهم 7 إيرانيين، في وقت سابق من هذا الشهر في عمليتين منفصلتين في ما وصفته وزيرة الداخلية البريطانية بأنه أكبر تحقيق من نوعه في السنوات القليلة الماضية.

وقالت الشرطة البريطانية اليوم (السبت) في بيان إنها وجهت اتهامات لـ3 إيرانيين بارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن القومي بعد تحقيق كبير في مكافحة الإرهاب.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم (السبت) إن مصطفى سيباهفاند، وفرهاد جوادي مانيش، وشابور قلي خاني نوري اتهموا بـ«التورط في سلوك من المحتمل أن يساعد جهاز استخبارات أجنبياً» في الفترة ما بين 14 أغسطس 2024 و16 فبراير 2025. وأضافت أن الدولة الأجنبية التي تتعلق بها التهم هي إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد عبّر في وقت سابق عن «انزعاجه» عندما علم أن السلطات البريطانية اعتقلت مواطنين إيرانيين.

ووضعت الحكومة البريطانية إيران في أعلى مستوى في «سجل النفوذ الأجنبي»، ما يلزم طهران بتسجيل كل ما تقوم به لممارسة النفوذ السياسي في بريطانيا.