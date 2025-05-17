أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، (الجمعة)، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية مكثفة على ميناءي الحديدة والصليف في اليمن، وهما ميناءان تسيطر عليهما جماعة الحوثي، معلناً أنه «إذا استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل فسيتلقون ضربات موجعة».

وأوضح كاتس أن الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة للحوثيين، وأشار إلى أن الميناءين يُستخدمان لنقل الأسلحة، وأن الهجمات ألحقت «أضراراً بالغة» بالمنشآت، وهي تصريحات جاءت بعد أيام من تحذيرات إسرائيلية بإخلاء الميناءين.

ووفقاً لتقارير، نفذت الغارات طائرات حربية إسرائيلية انطلقت من قواعد عسكرية، وتمت تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكاتس من غرفة عمليات محصنة، وأكد الجيش الإسرائيلي أن العملية استهدفت «معاقل» للحوثيين، لكنه لم يقدم تفاصيل عن حجم الخسائر البشرية أو المادية، وأفادت مصادر محلية في اليمن بوقوع أضرار كبيرة في الميناءين، دون تأكيد لأعداد الضحايا.