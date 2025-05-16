في لحظة تاريخية تحمل في طياتها آمالاً حذرة وتوقعات متواضعة، عادت روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات في مدينة إسطنبول التركية، لتكسر بذلك جدار الصمت الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات، وبدأت المفاوضات في قصر «دولما باهتشة»، حيث تعقد اليوم (الجمعة) أول جلسة مباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني منذ ربيع 2022، وسط رعاية تركية واهتمام دولي كبير.

وتأتي المحادثات بعد سنوات من الصراع المدمر، وتحمل رهانات كبيرة لتحقيق «سلام عادل ودائم»، لكنها تواجه تحديات معقدة في ظل غياب الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، وتباين المواقف حول شروط السلام، فهل ستكون إسطنبول بوابة لإنهاء الحرب، أم مجرد فصل جديد في قصة طويلة من التوترات؟.

3 سنوات من القطيعة



بدأت المحادثات في إسطنبول، اليوم (الجمعة)، بعد تأجيلها يومًا واحدًا من الخميس بسبب ترتيبات لوجستية ومناقشات تمهيدية، وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها منذ مارس 2022، عندما استضافت إسطنبول آخر جولة مباشرة بين الطرفين، والتي أسفرت عن مسودة اتفاق تضمنت التزامات بشأن وضع أوكرانيا الحيادي ونزع السلاح، لكنها لم تُترجم إلى نتائج ملموسة.

وجاءت المحادثات الجديدة بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اقترح في 11 مايو، استئناف الحوار المباشر دون شروط مسبقة، مع اختيار إسطنبول كمكان محايد، وافقت أوكرانيا على المقترح، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض الحضور شخصيًا، مفضلاً إرسال وفد بقيادة مسؤولين بارزين، احتجاجًا على غياب بوتين عن المحادثات.

وفود دبلوماسية رفيعة ترسم ملامح المفاوضات

وعقدت المحادثات في قصر دولما باهتشة التاريخي بإسطنبول، تحت رعاية تركيا التي لعبت دور الوسيط، بحضور ممثلين أتراك وأمريكيين كمراقبين، رغم طلب الوفد الروسي إجراء الجلسة دون مشاركة مباشرة من تركيا أو الولايات المتحدة.

وجاء الوفد الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، مساعد رئيس الدولة، ويضم دبلوماسيين ومستشارين سياسيين، الذي وصل إلى إسطنبول أمس (الخميس)، وأبدى استعدادًا لمناقشة القضايا السياسية والتقنية، أما الوفد الأوكراني فضم مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين، وأثار ظهورهم بالزي العسكري جدلاً رمزيًا.

الأهداف المعلنة

وتسعى المحادثات إلى تحقيق «سلام عادل ودائم» مع التركيز على وقف إطلاق النار، وترسيم الحدود، وضمانات أمنية، ومع ذلك، تبقى الخلافات عميقة، حيث تطالب روسيا بالاعتراف بالمناطق التي تسيطر عليها، بينما تصر أوكرانيا على استعادة كامل أراضيها، بما في ذلك القرم.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، سادت أجواء من الحذر والغموض، مع توقعات متواضعة بسبب التباين الكبير في المواقف، حيث أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أهمية استغلال هذه الفرصة، محذرًا من أن «كل يوم تأخير يؤدي إلى مزيد من الدمار».

سياق المحادثات منذ 2022

منذ بدء الصراع في فبراير 2022، شهدت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا محاولات متفرقة للتفاوض، أبرزها في مارس 2022، حيث عقدت جولة مفاوضات في إسطنبول، أسفرت عن مسودة اتفاق تضمنت التزامات بشأن حياد أوكرانيا ونزع السلاح، لكنها فشلت بسبب انعدام الثقة وتصاعد القتال.

وخلال الفترة من 2022-2024 اقتصرت الاتصالات على قنوات غير مباشرة عبر وسطاء مثل تركيا وقطر، مع تركيز على تبادل الأسرى واتفاقيات تصدير الحبوب، ولم تشهد هذه الفترة تقدمًا سياسيًا ملموسًا. وفي عام 2025 جاءت مبادرة بوتين كمحاولة لاستئناف الحوار، وسط ضغوط دولية متزايدة لإنهاء الحرب، خصوصا مع اقتراب الذكرى الثالثة للصراع.