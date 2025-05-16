اتفق المفاوضون الروس والأوكرانيون على تبادل نحو 2000 أسير بينهما، بعد جولة محادثات ناقشوا خلالها إمكانية وقف إطلاق النار، وتنظيم لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي.وأجرى وفدان روسي وأوكراني أول مفاوضات مباشرة بين الطرفين منذ ربيع العام 2022، بهدف التوصل إلى حل للحرب.وأعلن المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي أنه خلال الأيام القادمة سيتم تبادل عدد كبير من الأسرى يبلغ نحو 1000 مقابل 1000. وبحثت الجولة الحالية وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وأكد ميدينسكي أنه يتعيّن عليهما حالياً «عرض رؤيتيهما» للهدنة وتفصيلها. وأضاف المفاوض الروسي في تصريح مقتضب أنه بمجرد تقديم هذه الرؤية، نعتقد أنه سيكون من المناسب مواصلة مفاوضاتنا.وأفاد بأنه راض بشكل عام عن نتائج المحادثات وأنه مستعد لمواصلة الاتصالات مع الأوكرانيين. وأكد رئيس الوفد الأوكراني رستم عمروف أن الجانب الأوكراني طلب إجراء مفاوضات مباشرة بين رئيسي الدولتين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين، وأن موسكو أخذت علماً بهذا الطلب، وتحدث عن إمكانية عقد اجتماع على مستوى القيادات.من جانبه، أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن المسؤولين الأوكرانيين والروس اتفقوا من حيث المبدأ على الاجتماع مجدداً لإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار.وقال فيدان، الذي ترأس المحادثات، في منشور على منصة «إكس»: «بعد اتفاق الطرفين على تبادل ألف أسير حرب لكل منهما أن الخطوة هدفها بناء الثقة، مضيفاً أنهما سيتبادلان أيضاً كتابياً شروطهما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار».