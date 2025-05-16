أكد مسؤول أوكراني أن الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول قدم مطالب غير مقبولة، تتعلق بتخلي كييف عن مزيد من الأراضي لصالح موسكو. وقال المسؤول في تصريح نقلته وكالة النباء الفرنسية، اليوم(الجمعة): إن أعضاء الوفد الروسي قدموا مطالب غير مقبولة تتجاوز ما تمّ بحثه قبل الاجتماع، من ضمنها انسحاب القوات الأوكرانية من مساحات واسعة من الأراضي التي تسيطر عليها، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. واعتبر المسؤول أن هذه الطلبات غير مقبولة، مضيفاً أنها تهدف إلى حرف المفاوضات عن مسارها.فيما اعتبر مصدر دبلوماسي أوكراني، أن مطالب موسكو منفصلة عن الواقع وتتجاوز بشكل كبير أي شيء تمت مناقشته سابقاً.وأضاف المصدر أن المطالب الروسية منفصلة عن الواقع وتتجاوز بكثير أي شيء تمت مناقشته من قبل. وتشمل إنذارات نهائية لأوكرانيا بالانسحاب من أراضيها مقابل وقف إطلاق النار، وشروطاً أخرى غير قابلة للتنفيذ وغير بناءة. وجدد التأكيد على أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار فعلي ومواصلة عملية سلام حقيقية من دون أي شروط مسبقة.ولم يستبعد مسؤول أوكراني كبير بعقد جولة جديدة من المباحثات مع روسيا، الجمعة، إلا أنه أكد أنّها ليست مقررة بعد. وقال المصدر بعد انتهاء جولة أولى من المفاوضات: إذا تلقّوا تعليمات أخرى، من الممكن أن يحدث شيء اليوم، مضيفاً «حتى الآن، لم يتقرر ذلك».وانتهى الاجتماع بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول والذي استمر نحو 100 دقيقة، بحسب ما أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية.يذكر أن هذا الاجتماع هو الأول الذي يعقد بشكل مباشر بين الروس والأوكرانيين منذ العام 2022، وشارك فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.