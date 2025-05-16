أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.وعلى هامش حوار الأعمال الإماراتي الأمريكي في أبوظبي في ختام جولته الخليجية اليوم (الجمعة) قال ترمب إن العالم سيكون أفضل خلال أسابيع قليلة، مؤكداً أنه سيجد حلاً للوضع في غزة والمجاعة التي تحدث هناك.ولفت إلى أن استمرار سقوط قتلى في الحرب بين روسيا وأوكرانيا أمر مخز، مشدداً على ضرورة أن يتوقف القتال بينهما. وأضاف ترمب: «سألتقي الرئيس فلاديمير بوتين بمجرد أن نتمكن من ترتيب الأمر، سأغادر من هنا وأذهب للاجتماع به».وقال إن الإدارة السابقة قطعت العلاقات مع الشرق الأوسط ونعيد بناءها من جديد.وأضاف أن هناك نحو 150 دولة تريد عقد صفقات تجارية مع الولايات المتحدة، وأن واشنطن توصلت إلى اتفاق تجاري رائع مع بريطانيا واتفاق آخر مع الصين.وحضر ترمب صباح الجمعة اجتماعاً للتجارة والأعمال، ثم قام بجولة في بيت العائلة الإبراهيمية في جزيرة السعديات في أبوظبي، وفق وسائل إعلام محلية.