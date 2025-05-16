كشف موقع «أكسيوس» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عدم رفع العقوبات عن سورية، وأفاد بأن ترمب لم يبلغ إسرائيل مسبقاً بقرار عقد اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع.ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: «إن نتنياهو استغل لقاءه بترمب في البيت الأبيض خلال الشهر الماضي وطلب منه عدم رفع العقوبات عن سورية، وعبر عن قلقه بشأن دور تركيا في سورية».وحسب الموقع، فإن ترمب لم يكترث لموقف نتنياهو، ونقل عن مصدر قوله إن إدارة ترمب لم تبلغ إسرائيل مسبقاً بقراره عقد الاجتماع مع الرئيس السوري ولا برفع العقوبات.وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» بأن نتنياهو يستعد لمواجهة مع ترمب بعد تصريحاته ومواقفه في قضايا عدة. وذكرت أن نتنياهو استعد لجولة ترمب في الشرق الأوسط عبر خطوات دبلوماسية شملت مشاورات مكثفة مع وزراء حكومته وكبار مسؤولي الدفاع، كما شكّل فريقاً لمواجهة ترمب.والتقى الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى السعودية قبل يومين نظيره السوري أحمد الشرع، وأعلن رفع العقوبات المفروضة على سورية بهدف منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور. وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات ترمب بشأن رفع العقوبات عن سورية.وتشمل العقوبات، التي فرضت على سورية على خلفية انتهاكات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تجميد أصول ووقف التحويلات المالية والحرمان من التكنولوجيا.