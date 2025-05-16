كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تفاصيل مثيرة عن زيارته السرية إلى العراق عام 2018، خلال فترة رئاسته الأولى، واصفاً إياها بأنها تجربة «مرعبة» وضعت حياته في خطر، وذلك خلال فترة الحرب على تنظيم داعش، كاشفاً أنه أُجبر على إطفاء أنوار طائرة «إير فورس ون» وإغلاق النوافذ أثناء التحليق فوق «أراضي العدو»، في ظل إجراءات أمنية مشددة للغاية.

وقال ترمب في خطاب ألقاه أمام الجنود الأمريكيين بقاعدة العديد الجوية بالعاصمة القطرية الدوحة إنه قرر القيام بالزيارة للقاء أحد الجنرالات الأمريكيين والاستفسار عن سبب تأخر حسم المعركة ضد تنظيم «داعش»، قائلاً: «لم أكن أفهم كيف يمكن لمجموعة إرهابية أن تصمد كل هذا الوقت، فقلت: أريد أن أذهب بنفسي».

وكشف ترمب تفاصيل الرحلة قائلاً: «غادرت الساعة الثالثة صباحاً، وكانت طائرة إير فورس ون بانتظاري، قالوا لي سيدي لدينا مشكلة، علينا إطفاء كل الأضواء وإغلاق الستائر عند التحليق فوق أراضي العدو»، مضيفاً أن الطائرة هبطت في قاعدة عين الأسد دون أي إضاءة، في تجربة وصفها بأنها «لا تُنسى».

وجرت زيارة ترمب إلى العراق في ديسمبر 2018 إلى قاعدة الأسد الجوية في محافظة الأنبار، وكانت الأولى لترمب إلى منطقة حرب خلال ولايته الأولى، وهدفت إلى لقاء القوات الأمريكية المرابطة هناك خلال عيد الميلاد، وكان من بين أولوياته تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، خصوصا في العراق وسورية، لمواجهة تنظيم «داعش».

وأشار إلى أن الزيارة كانت «محاطة بإجراءات أمنية مشددة»، ولم يتم الإعلان عنها مسبقاً، ورغم أنه لم يحدد تاريخها، فإن البيت الأبيض كان قد أعلن في ديسمبر 2018 زيارة مفاجئة للرئيس ترمب وزوجته ميلانيا إلى قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق، لتهنئة القوات الأمريكية بمناسبة عيد الميلاد.

وأوضح ترمب أن الجنرال أبلغه أن القيود المفروضة على العمليات كانت تُجبر الطائرات على الانطلاق من قواعد بعيدة، ما قلل من فاعلية الضربات الجوية، موضحاً أنه بعد عودته إلى واشنطن وافق على الخطة، «وبعد وقت قصير، هزمنا 100% من خلافة داعش، على عكس ما كانوا يخبرونني به في العاصمة».

لم يوضح ترمب تفاصيل إضافية عن طبيعة التهديدات التي واجهها، لكن تقارير سابقة من عام 2018 أشارت إلى أن الزيارة تم التخطيط لها بعناية فائقة، مع تنسيق وثيق بين الجيش الأمريكي والسلطات العراقية. وتشير بعض المصادر إلى أن القلق كان يتركز على احتمال رصد الطائرة الرئاسية من قبل جماعات مسلحة مزودة بصواريخ أرض-جو.