أعلنت مصادر طبية مقتل وفقدان أكثر من 100 فلسطيني في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم (الجمعة)، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 250 قتيلا خلال يومين، في تصعيد اعتبرته مصادر إسرائيلية أنه يمهد لتوسيع عمليات الحرب.وأفادت المصادر بأن 63 قتيلا سقطوا في غارات إسرائيلية على غزة اليوم بينهم 55 شمالي القطاع المدمر.وكشفت صور ومقاطع فيديو تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق النازحين بعد إجبارهم على إخلاء المناطق الغربية في بيت لاهيا، وأظهرت استهداف المدفعية لهم أثناء نزوحهم.وأكد جهاز الدفاع المدني أنه خلال تفقده منزلا قصفته إسرائيل في مخيم جباليا تبين أن المنزل يتكون من طابقين وأن من بداخله دفنوا تحته ولم يعثر لهم على معالم.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن قوات الاحتلال تستهدف كل من يتحرك في شمال قطاع غزة، وأضاف أن هناك مفقودين لا تستطيع طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم، وأوضح أن كل أنحاء القطاع تتعرض لاستهداف وعمليات قتل ممنهج.وتجيء هذه المجازر بعد يوم من مقتل أكثر من 127 فلسطينيا في قطاع غزة، في استمرار لتصعيد يعتبر الأعنف منذ أسابيع، إذ قصف جيش الاحتلال مستشفيين بشكل مباشر، إلى جانب 6 مدارس و3 مراكز تؤوي نازحين منذ الثلاثاء الماضي.وقالت وزارة الصحة في غزة إن ٢٥٠ قتيلا سقطوا في الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال يومين.وحذر المدير العام للوزارة منير البرش من أن القطاع يشهد أبشع مجازر التطهير العرقي. وأكد أن الاحتلال يستخدم أسلحة حديثة ومحرمة دوليا في استهداف المنشآت المدنية، ودعا إلى تحقيق دولي في ذلك، لافتا إلى زيادة عدد حالات الأجنة المشوهة كأثر للأسلحة التي يستخدمها الاحتلال.وفيما كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لتوسيع نطاق القتال في غزة، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر عسكري قوله: «إن الهجمات الجوية الواسعة في مختلف أنحاء قطاع غزة تعَدّ إجراءات تحضيرية لنشاط مستقبلي».وكان المجلس الوزاري الأمني المصغر وافق أخيرا على خطة تهدف إلى السيطرة على القطاع والاحتفاظ بالأراضي لتكثيف الضغط على حركة حماس ودفعها للإفراج عن المحتجزين في غزة.