استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، إحراز تقدم في مساعي إيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا، إلا بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي من غير المقرر أن يحضر مباحثات مقررة مع كييف في إسطنبول، بحسب ما أعلن الكرملين.وقال ترمب لصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه من قطر إلى الإمارات: «لا أعتقد أن أي شيء سيحدث، أعجبكم الأمر أم لا، حتى نلتقي أنا وهو»، في إشارة إلى بوتين. وأضاف: «لكن علينا حل المشكلة لأن الكثير من الناس يموتون».وعندما سُئل ترمب عما إذا كان يشعر بخيبة أمل إزاء مستوى الحضور الروسي عبر وفد يتقدمه مستشار في الرئاسة، قال: «لم أتحقق حتى من الأمر». وقال عن بوتين: «من الواضح أنه لم يكن ليذهب.. كان سيذهب، لكنه ظن أنني سأذهب.. لم يكن ليذهب لو لم أكن هناك».وسافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أنقرة الخميس، بعدما دعا نظيره الروسي بوتين للحضور شخصيا إلى مباحثات تستضيفها تركيا.وقبيل المباحثات المرتقبة في إسطنبول، اعتبر زيلينسكي أن عدم الارتقاء بالوفد الروسي المفاوض يمثل إهانة، وهو وفد «صوري». ورجح في تصريحات له، عقد المفاوضات مع الروس مساء اليوم (الخميس) أو غدا (الجمعة). ورأى أن الروس ليسوا جادين بشأن محادثات السلام «إلا أني ما زلت مستعدا لإجراء محادثات مع بوتين». وقال إن وزير الدفاع يترأس الوفد الأوكراني.من جانبه، أعلن رئيس الوفد الروسي أنهم مستعدون للمفاوضات والعمل في إسطنبول للتوصل إلى تفاهمات محتملة مع أوكرانيا ومناقشتها.فيما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط لزيارة إسطنبول في الأيام القادمة.وردا على سؤال بهذا الشأن، قال بيسكوف: لا توجد خطط حاليا بهذا الصدد لزيارة بوتين إلى إسطنبول، لافتا إلى أن هناك وفد روسي، وهو وفد من المفاوضين الروس ينتظر الجانب الأوكراني الذي بدوره لم يصل بعد».وأضاف: «لا نعلم كيف ستسير المفاوضات، وفدنا ينتظر الجانب الأوكراني الذي لم يصل بعد، وعلينا الانتظار لمعرفة كيف ستكون المفاوضات، وبلا شك، الجميع سيكون مستعداً لبذل أقصى الجهود لضمان تحقيق نتائج إيجابية».وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن مفاوضات إسطنبول ستكون بمثابة استئناف للمفاوضات التي توقفت في ربيع عام 2022، وتم تعطيلها بتحريض من رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون.ويتألف الوفد الروسي في المفاوضات المباشرة وغير المشروطة مع كييف، من مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي رئيساً للوفد، ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.