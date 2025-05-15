غلب النعاس 3 أعضاء في الكونغرس الأمريكي، خلال جلسات طويلة، وفقاً لتقارير إعلامية ومقاطع فيديو بثت على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت المعلومات أن النواب الثلاثة هم: الجمهوري من ولاية يوتا بليك مور، والديمقراطية من ولاية ميشيغان ديبي دينغل، والديمقراطية من إلينوي جين شاكوسكي.ووفقاً لموقع Fox News، فإن مور نام أثناء جلسة بدأت نحو الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي، وتم إيقاظه نحو الساعة 5 صباحاً للتصويت على تعديل. أما دينغل (71 عاماً) وشاكوسكي (80 عاماً)، فقد غفتا خلال جلسة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي.وأظهرت لقطات الفيديو النائب مور نائماً على كرسيه أثناء استدعائه للتصويت على تعديل نحو الساعة 5 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم أمس (الأربعاء).وأيقظت النائبة الجمهورية عن ولاية مينيسوتا ميشيل فيشباخ، زميلها مور من نومه ليُدلي بصوته على تعديل خلال جلسة استماع للجنة الوسائل والطرق استمرت طوال الليل.وكان الاجتماع قد بدأ في تمام الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي واستمر طوال الليل، وركز الاجتماع على مناقشة التعديلات على مشروع قانون المصالحة الذي سيشمل التخفيضات الضريبية للرئيس دونالد ترمب، والتصويت عليها.