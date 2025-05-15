أثار عدد من السجناء أعمال شغب في سجن رومية في لبنان، اليوم (الخميس)، للمطالبة بإقرار قانون العفو العام المدروس وتخفيض «سنة السجن».ويعد سجن رومية، أكبر السجون اللبنانية ويقع في رومية، قضاء المتن، شرق بيروت. وعادة ما يضم السجن نحو 5500 سجين ويعتبر من السجون المكتظة.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن أعمال الشغب تزامنت مع انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب، التي رفعها رئيس المجلس نبيه بري بعد إقرار عدد من اقتراحات مشاريع القوانين.وأقر مجلس النواب اقتراح قانون يرمي إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررة بشكل مادي مباشر نتيجة القصف الإسرائيلي على لبنان، اعتباراً من الثامن من أكتوبر 2023، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم. وتشمل الإعفاءات ورثة القتلى اللبنانيين الذين سقطوا أو يسقطون نتيجة القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.وأقر المجلس تعديل قانون يجرم إطلاق عيارات نارية في الهواء، بهدف مضاعفة العقوبة على مطلق النار. وأحال المجلس ما تبقى من اقتراحات القوانين إلى اللجان النيابية المختصة لدراستها.وضم جدول أعمال الجلسة التشريعية 83 اقتراح قانون، بينها منع أي شكل من أشكال الدمج أو الاندماج الظاهر أو المقنع للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، وترحيل السوريين المقيمين بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية ووقف نزوحهم، وتخفيض السنة السجنية، إلا أن هذه المشروعات لم يتم إقرارها بعد.