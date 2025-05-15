كشف مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني أن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.وأعلن شمخاني في مقابلة مع شبكة «إن.بي.سي نيوز»، نشرت أمس (الأربعاء) أن إيران ستلتزم بعدم تصنيع أسلحة نووية مطلقاً، والتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، والموافقة على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات الأدنى اللازمة للاستخدام المدني، والسماح بإشراف مفتشين دوليين على العملية. وأكد أن المقابل سيكون الرفع الفوري لجميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.وردّاً على سؤال إذا كانت إيران جاهزة لتوقيع اتفاق اليوم في حال تمّت تلبية مطالبها، قال «نعم». ونقلت الشبكة عن شمخاني قوله: «إن الأمر لا يزال ممكناً. إذا نفذ الأمريكيون ما يقولونه، فسنتمكن بالتأكيد من إقامة علاقات أفضل، وهو ما سيحسّن الوضع في المستقبل القريب».وكان نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي تحدث عن انفتاح بلاده على قبول فرض قيود مؤقتة على تخصيب اليورانيوم، رغم تأكيده أن المحادثات مع الولايات المتحدة لم تتناول هذه التفاصيل بعد. وقال في تصريحات: «لم ندخل بعد في تفاصيل تتعلق بمستوى ونسبة التخصيب. وإنما أعلنا، كإطار عام، أننا لفترة محدودة، يمكننا قبول مجموعة من القيود المتعلقة بمستوى وسعة التخصيب، وسائر القضايا المشابهة في المجال النووي، وذلك في إطار إجراءات لبناء الثقة»، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم.يذكر أن إيران والولايات المتحدة اختتمتا محادثات نووية في عُمان الأحد دون تحقيق اختراق واضح مع وجود خلافات علنية بشأن تخصيب اليورانيوم، لكن الطرفين أبديا رضاهما بعد الجولة الرابعة من المفاوضات. واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال المحادثات الأخيرة أن حق تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض، بينما وصفه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأنه «خط أحمر».وبدأ الطرفان مباحثات في 12 أبريل بوساطة من عُمان التي أدت دور الوسيط أيضاً في مفاوضات سابقة أثمرت في العام 2015 التوصل إلى اتفاق دولي بين طهران والقوى الكبرى بشأن الملف النووي. وتقوم إيران حالياً بالتخصيب بنسبة 60%، مقتربة من نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري.