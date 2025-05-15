تتجه الأنظار، اليوم (الخميس)، صوب أول محادثات سلام مباشرة بين موسكو وكييف منذ 3 سنوات، في غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ما يخفض سقف التوقعات بتحقيق تقدم كبير، فيما أوفد الكرملين مجموعة من التكنوقراط ذوي الخبرة للمشاركة في المحادثات المرتقبة.ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن مصدر مطلع قوله: «المحادثات بشأن أوكرانيا التي تعقد في إسطنبول لن تكون مفتوحة لوسائل الإعلام»، مضيفاً أن المفاوضات ستجرى في قصر «دولمة بهجة» في إسطنبول.ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إلى أنقرة للقاء الرئيس التركي رجب أردوغان، تمهيداً لعقد محادثات مباشرة مع موسكو لبحث فرص إنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات، بمشاركة وفد روسي يغيب عنه الرئيس فلاديمير بوتين، فيما لن يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أبدى استعداده للمشاركة.ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين. وكان بوتين اقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول «دون أي شروط مسبقة».من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن من السابق لأوانه مناقشة نتائج المفاوضات، لافتاً إلى أن الحرب الأوكرانية والمصالح الوطنية عمليتان منفصلتان عن بعضهما.وقال مسؤول أوكراني إن زيلينسكي في طريقه إلى تركيا، وكان زيلينسكي قد أكد أن بلاده مستعدة لأي شكل من أشكال التفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا وتحقيق سلام دائم.ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى تركيا، قبيل انطلاق محادثات وقف إطلاق النار المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا، والتقى نظيره الأوكراني أندريه سيبها برفقة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في مدينة أنطاليا التركية لمشاركة رؤية الرئيس الأوكراني بشأن «جهود السلام المستقبلية، وتنسيق المواقف خلال هذا الأسبوع الحاسم».وحسب وزير الخارجية الأوكراني: «ناقش اللقاء بالتفصيل منطق الخطوات التالية، وتبادلنا وجهات النظر»، وقال إنه جدد التأكيد على التزام أوكرانيا القوي والثابت بجهود السلام التي يبذلها الرئيس دونالد ترمب. وأضاف: «روسيا من الضروري أن تبادل أوكرانيا خطواتها البناءة»، معتبراً أن موسكو «لم تفعل ذلك حتى الآن». وأضاف أن روسيا «يجب أن تدرك أن رفض السلام له ثمن».ويأمل ترمب في أن يوقع الجانبان هدنة لمدة 30 يوماً لوقف أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ويؤيد زيلينسكي وقفاً فورياً لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، لكن بوتين قال إنه يريد أولاً بدء محادثات لمناقشة تفاصيل وقف إطلاق النار هذا.وتُعد الجولة المرتقبة من المفاوضات واحدة من أبرز المحطات الدبلوماسية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وسط توقعات بحضور دولي مكثف، وترقب لمواقف أكثر مرونة ربما تفتح الطريق لمرحلة جديدة من التهدئة.