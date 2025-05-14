وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقاءه بالرئيس السوري أحمد الشرع، أنه كان جيداً جداً، واصفاً الرئيس السوري بـ«الرجل القوي». واعتبر ترمب في أول تعليق له، على اللقاء الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض، «أن لدى الشرع الكثير من الفرص». وأكد الرئيس الأمريكي أن زيارته إلى السعودية كانت ممتازة، قائلاً «لدينا علاقة رائعة».وكان الرئيس الأمريكي، أكد أن رفع العقوبات عن سورية يعطي فرصة كبيرة لبقاء الدولة واستقرارها. وقال في تصريحات للصحفيين من على متن الطائرة الرئاسية قبل وصوله إلى الدوحة، اليوم الأربعاء، إن رفع العقوبات عن السلطات السورية أمر مهم لاستقرار الشرق الأوسط. و نقل الرئيس الأمريكي عن ولي العهد قوله: "إن رفع العقوبات عن سورية سيعطيهم فرصة للحياة".ورحب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بقرار رفع العقوبات عن دمشق. وأكد أن فرص الاستثمار في سورية ستكون كثيرة بعد رفع العقوبات الأمريكية. وأعلن أن دعم المملكة لسورية سيشهد تقدماً ملحوظاً في المستقبل.يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في سورية عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عشرات العقوبات على نظام الرئيس السابق بشار الأسد، للانتهاكات التي ارتكبها في حق الآلاف من السوريين. إلا أنه عقب سقوط الأسد في ديسمبر الماضي، بدأت السلطات الجديدة تطالب برفع تلك العقوبات التي باتت تنهك الاقتصاد المتدهور، وتعرقل عملية النهوض وإعادة الإعمار.