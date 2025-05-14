قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لولا بلاده لما كان أي أسير إسرائيلي حياً في قطاع غزة.ومن على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى الدوحة مختتماً زيارته للرياض، اليوم (الأربعاء)، أضاف أنه لولا الولايات المتحدة «لما كان الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر على قيد الحياة، ولما كان أيٌّ من الرهائن على قيد الحياة».وأفاد ترمب بأن إسرائيل لم تُهمّش بزيارته إلى الرياض والمنطقة، مضيفاً أن «العلاقات الأمريكية الجيدة مع دول المنطقة مفيدة للجميع».ووصل الرئيس الأمريكي إلى قطر في ثاني محطة له ضمن الجولة الخارجية الرسمية الأولى خلال ولايته الثانية، بعد حضور القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في وقت سابق اليوم في الرياض، حيث شدد خلال كلمة ألقاها أمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات.وعبَّر ترمب عن تقديره للجهود التي تبذلها الدول الخليجية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكداً خلال كلمته في القمة الخليجية الأمريكية في الرياض أنه لا يمكن أن يحظى الفلسطينيون بحياة كريمة طالما استمر التعذيب، داعياً إلى إطلاق جميع الرهائن المحتجزين في غزة.وأكد أن واشنطن تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء الحرب، لافتاً إلى أن بلاده تستكشف تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة. وجدد ترمب التأكيد على إسقاط كافة العقوبات المفروضة على دمشق.ولفت الرئيس الأمريكي إلى رغبته في إبرام اتفاق مع إيران، مشدداً على وجوب وقف دعمها للإرهاب، وعدم امتلاك سلاح نووي، داعياً جميع الدول إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة بصورة كاملة في تطبيق العقوبات المفروضة على إيران.وقال الرئيس الأمريكي في معرض كلمته إن جماعة الحوثي في اليمن تعهدت بعدم مهاجمة السفن التجارية، لافتاً إلى أن الهجمات السابقة لم تكن لتحصل لو كان رئيساً للولايات المتحدة. وأضاف أن هناك فرصة جديدة أمام اللبنانيين لبناء مستقبل حر بعيداً عن قبضة حزب الله.من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الشراكة الخليجية الأمريكية تنطلق من أرضية صلبة تدعمها الأرقام والوقائع، وتتجسد في مجالات الطاقة والاستثمار والدفاع. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز 120 مليار دولار أمريكي خلال العام 2024، مع تنامٍ واضحٍ للاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة.وشدد البديوي في كلمته على أن العلاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي مبنية على الاحترام والمصالح المشتركة، لافتاً إلى أن هذه العلاقات تتعزز بوجود عشرات الآلاف من الطلبة الخليجيين في الجامعات الأمريكية.