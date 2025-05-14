كشف 3 مسؤولين إسرائيليين أن جيش الاحتلال استهدف رئيس الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب القسام) محمد السنوار بغارة جوية على مخبأ تحت مستشفى في خان يونس جنوب قطاع غزة. ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مسؤول إسرائيل قوله: «إن الحكومة تلقت معلومات استخباراتية تشير إلى وجود السنوار في المخبأ»، مضيفاً أن العملية سارت بسرعة. وقال إن نتائج الغارة لا تزال غير واضحة، وإن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان قادة عسكريون آخرون كبار في حماس موجودين في المخبأ مع السنوار. وأكد عدم وجود معلومات استخباراتية تشير إلى وجود السنوار في المخبأ مع الرهائن الإسرائيليين، مضيفا: «لو كان هناك أدنى خطر لإصابة الرهائن لما قمنا بشن الضربة».وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأنهم لم يبلغوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مسبقاً بسبب الوقت القصير بين تلقي المعلومات الاستخباراتية الأولية والحاجة الملحة لتنفيذ الضربة.ووفق الموقع الأمريكي، إذا تأكد مقتل محمد السنوار فإن ذلك سيشكل ضربة قوية أخرى لحماس، إذ أصبح قائداً للجناح العسكري للحركة بعد أن اغتالت إسرائيل شقيقه يحيى السنوار وسلفه محمد الضيف، وكان الثلاثة العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر 2023.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه نفذ ضربة على عناصر من حماس في منشأة قيادة وتحكم تحت الأرض أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس.وقُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، وأصيب 40 آخرون، بحسب ما أعلنت مصادر طبية في غزة.وعلى صعيد المفاوضات، توجه أمس (الثلاثاء) وفد إسرائيلي إلى الدوحة لبحث إمكانية التوصل إلى صفقة مع حماس تفضي إلى إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين.فيما كشف مسؤولان من حماس أن المحادثات لا تزال جارية مع واشنطن في الدوحة، وتحدثا عن إحراز تقدم.