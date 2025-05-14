انطلقت القمة الخليجية الأمريكية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي اليوم (الأربعاء) في الرياض، التي تبحث عدداً من الملفات المهمة، في ظل الظروف والمتغيرات في المنطقة، أبرزها الوضع الإقليمي الأمني والسياسي.وتناقش القمة، التي تعقد في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات، الحرب الإسرائيلية على غزة والتهدئة، وإدخال المساعدات إلى القطاع المنكوب، مع إمكانية طرح آلية جديدة لإدخال المعونات لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون شبح الموت جوعاً.وتبحث الوضع الاقتصادي في المنطقة والعالم، إضافة إلى المفاوضات الأمريكية النووية، وتفاصيل ما جرى بين الجانبين، فضلاً عن سبل إحلال السلام في المنطقة.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجه دعوات إلى قادة دول الخليج لحضور القمة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، حيث استضافت السعودية 4 قمم سابقة. عقدت الأولى في كامب ديفيد بتاريخ مايو 2015. أما الثانية فعقدت في أبريل عام 2016، في حين كانت الثالثة في مايو 2017 في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة ترمب خلال ولايته الأولى. وعقدت الرابعة في يوليو 2022 بمشاركة عربية شملت مصر والأردن والعراق.وتعقد القمة الحالية في ظل تغيرات كبيرة شهدتها المنطقة، بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمفاوضات الإيرانية الأمريكية.