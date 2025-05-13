نفذ الفريق الأول للمهام الخاصة التابع لمشروع مسام لنزع الألغام -اليمن، عملية إتلاف نوعية لكمية كبيرة من الذخائر غير المنفجرة في منطقة دوفس بمحافظة أبين.

وشملت عملية الإتلاف 5,173 قطعة متنوعة من الذخائر، من بينها 21 قذيفة عيار 152، و31 قذيفة خارقة للدروع من عيار 85، إضافة إلى 102 سهم خارق للدروع، و2,400 طلقة من نوع MNMI، و500 طلقة عيار 50، و152 طلقة MK، إلى جانب 1,440 طلقة عيار 7.62، و371 فيوزًا متنوعًا.

كما تم خلال العملية إتلاف 43 قذيفة عيار 75، و6 ألغام مضادة للدبابات، و17 لغمًا مضادًا للأفراد، و46 قنبلة يدوية، إضافة إلى 44 قذيفة هاون من عيار 82.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجرة، وتعزيز الأمن والسلامة في المناطق المتأثرة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.

يذكر أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع تمكنت، منذ انطلاقته وحتى الـ9 من مايو الجاري، من نزع 493,256 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مختلف المحافظات اليمنية المحررة، في إنجاز إنساني يعكس حجم الجهد المبذول في سبيل حماية الأرواح ودعم الاستقرار في البلاد.