جدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رفضه وقف الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أنه قد يتم التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، ثم يستأنف القتال حتى النهاية، وفق تعبيره.وقال في تصريح له، اليوم (الثلاثاء)، «سنذهب باتجاه تحقيق النصر المطلق في قطاع غزة، وسندخل بكل قوة في الأيام القادمة من أجل استكمال هزيمة حركة حماس.وأضاف نتنياهو: «قواتنا على أهبة الاستعداد وإذا قررت حماس إعادة 10 مخطوفين سنتسلمهم ثم نستكمل العملية».وبشأن مخطط تهجير سكان غزة، قال نتنياهو إن المشكلة تكمن في عدم وجود دول تستقبلهم، وما أعرفه أن نحو 50% من أهل غزة سيخرجون، على حد زعمه.وأجرى نتنياهو أمس اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، معلنا أنه سيرسل وفدا للتفاوض مع حماس في الدوحة بهدف التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وسفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابي.وكانت حركة حماس، كشفت أمس، عقب إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، أنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، وأنها أبدت إيجابية عالية. وأكدت استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى وإدارة قطاع غزة من جهة مهنية مستقلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار.لكن إسرائيل كررت خلال الأيام الماضية أنها ماضية في توسيع الحرب في قطاع غزة، وهو ما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال بأن «الجيش سيدخل غزة بكل قوته» في الأيام القادمة، معتبرا أنه «لا يرى سيناريو توقف فيه القوات الإسرائيلية الحرب» على القطاع الفلسطيني المدمر.وشدد نتنياهو على أن الإفراج عن الجندي الأمريكي لن يقابل بوقف لإطلاق النار في غزة أو الإفراج عن أسرى فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية.