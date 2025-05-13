ضمن خطة طرحتها الإدارة الأمريكية لاستقبال ما وصفته بـ«البيض المضطهدين»، وصلت أول مجموعة مكوّنة من 49 من اللاجئين البيض في جنوب أفريقيا متجهين إلى الولايات المتحدة، بعد حصولهم على وضع لاجئ.وبحسب وسائل إعلام غربية، أقلت طائرة مستأجرة من مطار جوهانسبرغ عائلات من الأقلية الأفريكانية، وهم بيض جنوب أفريقيا من أصول هولندية بالأساس، وهبطت في مطار دالاس الدولي قرب العاصمة واشنطن.وتعتزم الجهات الراعية إعادة توطينهم في ولايات مثل تكساس ومينيسوتا وألاباما وداكوتا الجنوبية. وطرحت الخطة التي يتم تنفيذها اليوم لأول مرة عام 2018 خلال إدارة الرئيس ترمب الأولى، حين دعا إلى التحقيق في مزاعم عن «اضطهاد المزارعين البيض» في جنوب أفريقيا، ضمن سياسات إصلاح الأراضي.وقال للصحفيين، الإثنين، إنه يعترف بالأفريكانرز لاجئين «بسبب ما يحدث ضدهم، لافتاً إلى نيته مناقشة القضية مع قيادة جنوب أفريقيا خلال الأسبوع القادم.ورغم أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تعترف رسمياً بهذه السياسة، فإن منظمات محافظة وكنائس إنجيلية ومانحين مقربين من التيار اليميني واصلوا دعمها بوسائل خاصة. وقدّمت منظمة دينية تُدعى «فرونتلاين فلوشيب» الدعم القانوني والإداري للرحلة، بالتعاون مع محامين أمريكيين مختصين بقضايا الهجرة واللجوء.وقال اللاجئون الجدد إنهم قدموا طلبات لجوء استناداً إلى ما وصفوه بـ«التمييز العنصري والعنف المستهدف»؛ بسبب لون بشرتهم في بلد يغلب عليه السكان السود، معتبرين ما يواجهونه «اضطهاداً صامتاً» نادراً ما تتناوله وسائل الإعلام الدولية.لكن حكومة جنوب أفريقيا نفت هذه المزاعم ووصفتها بأنها شائعات تروّج لها جهات ذات نزعة عنصرية، مؤكدة أن العنف في البلاد لا يستهدف عرقاً معيناً، وأن سياسات الدولة تستند إلى مبدأ المساواة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها.وقال المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب أفريقيا كلويو نغلايا، «الادعاءات المتعلقة باضطهاد البيض في جنوب أفريقيا لا أساس لها من الصحة، ونعتبر هذا الأمر تدخلاً سياسيّاً مقنّعاً».