كشفت مصادر إسرائيلية أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عرض مقترحا جديدا بشأن صفقة تبادل أسرى قد تمهد الطريق لوقف إطلاق النار في غزة، وسط ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف الحرب.ونقلت صحيفة «معاريف»، اليوم (الثلاثاء)، عن المصادر قولها: إن ويتكوف طرح خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا جديدا لصفقة التبادل، بمسار يقدم أفقا لإنهاء الحرب. وأفصحت أن المقترح ينطلق من أن صفقة شاملة تقود لوقف إطلاق نار دائم وطويل الأمد قد تجعل حركة حماس أكثر مرونة.ويتضمن المقترح الجديد إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والمحتجزين في غزة، مقابل وقف النار لمدة تزيد على 40 يوماً، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية، والدخول في مفاوضات على المرحلة المتعلقة بإنهاء الحرب.وأعربت المصادر عن أملها بحصول اختراق والتوصل إلى مفاوضات بين الجانبين مع نهاية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المنطقة.وأفادت بأنه في حال لم توافق حماس على مقترح ويتكوف، فإن إسرائيل سوف تبدأ في تعميق العملية العسكرية بشكل كبير.الكشف عن هذا المقترح يجيء غداة إفراج كتائب القسام الجناح العسكري لحماس عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر الذي كان محتجزا لديها منذ السابع من أكتوبر 2023.وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن نتنياهو التقى، أمس (الإثنين)، مع ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هكابي، وبحث معهما جهود تنفيذ الخطة الأمريكية لإطلاق سراح الأسرى المتبقين، ووجّه بإرسال وفد مفاوض إلى الدوحة اليوم (الثلاثاء).وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يعقد نتنياهو مساء اليوم مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء لإطلاعهم على مباحثاته مع المبعوث الأمريكي.في غضون ذلك، تحدثت تقارير أن الولايات المتحدة تضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للدخول في مفاوضات تفضي إلى وقف الحرب على غزة، وسط تزايد الهوة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي بدأ جولة في المنطقة لا تشمل إسرائيل.وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن ستيف ويتكوف حث خلال لقاءاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على استغلال ما سماها نافذة الفرص في الأيام القادمة للتوصل إلى صفقة.ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين أن ضغط ويتكوف أفضى إلى إرسال الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة، إذ يتوقع أن يمكث عدة أيام، ولفتت إلى أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا أقر بأن فرص توسيع الحملة العسكرية في غزة في الأيام القادمة قد تضاءلت.فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر تأكيدها أن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على الدخول في محادثات مع حماس لإنهاء الحرب. وقالت إن هذه هي الرسالة التي يسعى ويتكوف لنقلها خلال اجتماعاته في إسرائيل. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر مطلع أن إطلاق سراح الأسير عيدان ألكسندر سيؤدي إلى مفاوضات سلام فورية. وأضاف أنه إذا كان الاتفاق مع حماس لإعادة مزيد من الرهائن ممكناً فإن واشنطن ستزيد الضغط على إسرائيل لقبوله. وكشف أن مسؤولين إسرائيليين استفسروا عن إمكانية توقف الرئيس الأمريكي في القدس أو تل أبيب خلال رحلته للشرق الأوسط، لكنه أوضح أن ترمب لن يأتي إلى إسرائيل دون تحقيق نتائج.وكانت صحيفة «يسرائيل هيوم» نقلت عن مسؤول أمريكي قوله: إن ترمب قد يفكر بزيارة إسرائيل إذا أُنجِز اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد.