أعلنت حركة حماس، اليوم (الإثنين)، تسليم المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. وقالت الحركة في بيان: «أفرجت كتائب القسام قبل قليل عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير عيدان ألكساندر»، وقد تمّ تسليمه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ستقوم بدورها بتسليمه إلى الجانب الأمريكي.وحسب مصادر أمريكية، فإن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ينتظر وصول الرهينة عيدان ألكسندر في قاعدة رعيم.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن وقف إطلاق النار في غزة بدءا من الساعة الـ12 ظهرا بالتوقيت المحلي. وتزامن الإعلان مع قرار بوقف تحليق الطائرات والمسيرات في أجواء القطاع لضمان ممر آمن للإفراج عن الرهينة.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلم الجندي الإسرائيلي الأمريكي بعد إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحماس الإفراج عنه ضمن جهود وقف إطلاق النار، وبعد مباحثات مباشرة بين حماس والولايات المتحدة.وأفادت حركة حماس أن الإفراج عن عيدان جاء بعد اتصالات مع الإدارة الأمريكية، في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة. واعتبرت أن هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية. وأكدت أن المفاوضات الجادة والمسؤولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى، أما مواصلة العدوان فإنها تطيل معاناتهم وقد تقتلهم.وقالت حماس إنها جاهزة للشروع فوراً في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، وانسحاب جيش الاحتلال، وإنهاء الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار قطاع غزة.ودعت إدارة الرئيس ترمب إلى مواصلة جهودها لإنهاء هذه الحرب الوحشية التي يشنّها مجرم الحرب نتنياهو على الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في قطاع غزة.في غضون ذلك، أكدت عائلة الأسير عيدان ألكسندر أنه سيسافر إلى الدوحة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت لاحق، وفق ما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية. وأضافت أن الجيش تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار بغزة بدءا من منتصف نهار اليوم لتسهيل عملية تسليم الأسير الإسرائيلي الأمريكي من القطاع.وعيدان ألكسندر (21 عاما) جندي بالجيش الإسرائيلي، ولد ونشأ في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وسينضم إلى 38 أسيرا أطلق سراحهم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 19 يناير، وانهار بعد استئناف جيش الاحتلال في مارس هجومه البري والجوي على غزة.