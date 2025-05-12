دعت الصين إلى التوصل لاتفاق سلام ملزم ينهي الحرب في أوكرانيا بعدما حضت كييف وموسكو على بدء وقف إطلاق النار مدته 30 يوماً، فيما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدخول في مفاوضات مباشرة.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان للصحفيين، اليوم (الإثنين)، إن بكين تدعم كل الجهود المؤدية إلى السلام، معربا عن أمله أن تواصل الأطراف المعنية حل المسألة عبر الحوار والتفاوض.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا أمس (الأحد)، نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى لقائه شخصياً، يوم الخميس، في إسطنبول، بعدما اقترح الرئيس الروسي البدء بمفاوضات مباشرة بين كييف وموسكو في المدينة التركية.فيما حض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، موسكو وكييف على اللقاء من دون تأخير.لكن الكرملين لم يرد بعد على عرض زيلينسكي. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرئيس الأوكراني يشترط على روسيا أن توافق مسبقاً على هدنة قبل أن يتوجه إلى إسطنبول.من جهته، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة إعلان وقف لإطلاق النار يتيح إمكان عقد اجتماع روسي أوكراني في إسطنبول (الخميس).وكان بوتين اقترح ليل السبت-الأحد إجراء مفاوضات مباشرة ومن دون شروط مسبقة بين موسكو وكييف في إسطنبول اعتباراً من الخميس. ولم يستبعد مناقشة فكرة وقف للنار خلال هذه المفاوضات، مطالباً في الوقت نفسه بأن تركز على الأسباب العميقة للنزاع.فيما أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان استعداد بلاده لاستضافة مفاوضات سلام بين موسكو وكييف، معربا عن أمله أن تؤدي هذه المفاوضات إلى حل دائم، وشدد على وجوب انتهاز هذه الفرصة التاريخية.ميدانيا، أعلنت أوكرانيا تعرضها لهجوم من 108 طائرات مسيّرة الليلة الماضية أطلقتها روسيا، استهدفت قطار شحن مدنيا، بعد تضامن زعماء أوروبيين مع كييف والتخطيط لإصدار عقوبات جديدة على موسكو.وأفادت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية دمرت 55 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا مساء أمس (الأحد). وأضافت أن الهجوم شمل 30 نموذج محاكاة لطائرات مسيّرة، التي فُقد أثرها دون أن تصيب أي شيء. وأُسقطت طائرات مسيّرة في شرق وشمال وجنوب ووسط أوكرانيا.ومن المقرر أن تستضيف لندن اجتماع وزراء أوروبيين لإجراء محادثات حاسمة حول صد العدوان الروسي، بعد يومين من مطالبة حلفاء أوكرانيا موسكو بقبول وقف إطلاق النار. وسينضم ممثلون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي إلى وزير الخارجية ديفيد لامي في لندن لحضور اجتماع لما يسمى بمجموعة «فايمار+».ومن المتوقع أن يُعلن في الاجتماع عن عقوبات إضافية تستهدف داعمي الغزو الروسي، وهو الاجتماع السادس لمجموعة «فايمار+» والأول الذي تستضيفه المملكة المتحدة.وتأسس هذا التحالف في فبراير الماضي ردا على تحول السياسة الأمريكية تجاه الحرب بين أوكرانيا وروسيا، والأمن الأوروبي بشكل عام في عهد الرئيس دونالد ترمب.ويأتي الاجتماع في أعقاب زيارة قادة فرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة إلى كييف أمس الأول (السبت)، دعوا خلالها روسيا إلى الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما، لإتاحة المجال لإجراء محادثات سلام، وهو اقتراح قالوا إنه يحظى بدعم الولايات المتحدة.